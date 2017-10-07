YANAL'DAN MİLLİ TAKIM ELEŞTİRİSİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Milli Takım ve Bordo Mavili ekip hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Trabzonspor, Süper Lig'e verilen milli arada Al Sadd takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Yanal, "Bildiğiniz gibi stat açılışımıza teşrif eden Şeyh Temim Cumhurbaşkanımızla birlikte ülkemize misafir olup bizi şereflendirmişti. İki dost ülkenin iki güzide kulübü bugün burada ve yarın dostluk karşılaşması yapacağız" dedi.
Yanal, A Milli Takımı'n durumu ile ilgili olarak yaptığı yorumunda, "Bu konu aslında çok derin ve önemli konu. Bizim burada yüzeysel cevaplarla sonuç alacağımız ya da doğru adreslere, neticelere varacağımız bir söylem değil. Olmaması da gerekiyor. Çok derin konu ama basitçe bir şey söylemek gerekirse bana göre sürpriz değil gidemememiz ama akşam ki sonucun Türkiye'de olması üzücü. Gidemememiz konusunda çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Sonuç gidişat zaten bunu belli ediyordu" şeklinde konuştu.
"Bu çocukları yerden yere vurmak hiç doğru değil"
Milli takım oyuncularına fazla yüklenildiğini söyleyen Yanal, "Onları acımasız şekilde eleştirmek sonucun önüne atmak büyük haksızlık. Bu sadece oyunculara bağlanacak bir şey değil. Orada çok değerli ülke futboluna çok ciddi katkıda bulunmuş ve bulunmaya davam edecek oyuncular var. O yüzden burada en büyük haksızlığı bu kadroda bulunan oyunculara yaparak aslında yanlış bir yol çizmiş oluyoruz. Bunu hep beraber oturup bütün paydaşlarla paylaşmak ve doğruyu bulmak gerek. Oyuncuların geçen akşam yaşadıkları travmayı göz önünde bulunduracak olursak onlar sadece olayının parçalarından bir tanesi, daha büyük parça olarak görüp sorumluluğu birçok kişinin paylaşması gereken bir sonuçla değerlendirirsek, çok daha doğru bir yol çizmiş oluruz. Bu çocukları yerden yere vurmak hiç doğru bir şey değil. O zaman çuvaldızı kime batıracağız. Çuvazıldı batıracak kişiyi doğru seçmek lazım. Kişileri, kurumları doğru seçmek gerekir" dedi.
"Burak geldiği günden beri sakat oynuyor"
Burak Yılmaz'ın sakatlığına ilişkin de konuşan Yanal, "Burak Yılmaz, geldiği günden beri sakat oynuyor. Önce kasıklarında bir problem vardı, daha sonra kas yaralanması oldu. Burak milli takımda oldukça fazlasıyla fedakarlık yaparak oynadı. Milli takımdan döndükten sonra antrenmana hiç çıkamadı. Daha sonra gittiği hafta en son Beşiktaş maçındaki hafta hiç antrenmana katılmadı. Antrenmansız şekilde maçı oynayarak milli takıma gitti. Hem kariyeri hem kendisini oldukça riske atan tutumdu, artık sanıyorum dayanamadı. Hocasından izin istedi. Şu anda izin alarak Trabzon'a geldi. Fiztoperasipt ve doktor kontrolünde çalışmalara başladı" açıklamasında bulundu.
Demirok: "Türk futbolcusu için de Katar değişik bir kapı"
Bordo-mavili futbolcu Uğur Demirok ise, "Milli arayı Katar'da Al Sadd takımıyla maç yaparak değerlendireceğiz. Bizim için değişik bir tecrübe olacak. İki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğiz. Güzel bir atmosfer, dostluk içerisinde güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Hava biraz sıcak olacak ama üstesinden gelmeye çalışacağız. Türk futbolcusu için de Katar değişik bir kapı, lig olarak görülüyor. Bu nedenle dostluğumuzu geliştirmek için de bu maç önemli. Katar futbolu günden güne gelişiyor" dedi.
Milli takımla ilgili de konuşan Uğur Demirok, "Başarısızlık olunca birçok şey üzücü oluyor. Taraftarımız, ülkemiz ne kadar üzülüyorsa da bundan en çok etkilenenlerden biri de futbolcular oluyor. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Dışarısı üzülüyor, futbolcular üzülmüyor diye bir şey yok. Burada en çok yara alan belki de futbolcu gurubudur. Ama futbolcular profesyonel olmalı. İşini belli bir kalitede yapmalı. Bazı şeyler fotoğraflarda göründüğü gibi değil. Bir başarısızlık gelince yeni bir jenerasyon yapmak bence mantıklı değil. Belli bir yaşa gelmiş futbolcular tekrar iyi performans sergileyip milli takıma yükselebiliyor" ifadelerini kullandı.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:10
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BEDAVAYA ALMAM
Toplam 10
Yorum
denız antalya beşiktaş durusu böyledir arkadaslar düşenın arkasından vurulmaz
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''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
Toplam 23
Yorum
Celalettin Küçükyiğit Lucescu Ön Tane Fatih TerimAbullah Avcı yapar,Yardımcı Ertuğrul Sağlam,Yıldıray Baştürk,RüştüReçber olmalı,Tayfur ile olmaz israr etmeyin
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DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Toplam 7
Yorum
nedo bence kaybetcek birşeyimiz kalmamışken tüm gençleri deneyrlim.gelecek için
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