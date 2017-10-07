 Uğur kayboldu! – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Uğur kayboldu!

    Uğur kayboldu!
    Teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçları olmak üzere son 3 karşılaşmada 'a görev vermedi. 29 yaşındaki futbolcu söz konusu periyotta yedek kulübesinde otururken, ise kalesinde 8 gol gördü.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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