 Telafi edeceğiz – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Telafi edeceğiz

    Telafi edeceğiz
    'un kaptanı Onur, Akhisarspor maçıyla birlikte kendileri için yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Puan tablosundaki durumun hiç kimseyi memnun etmediğini belirten tecrübeli eldiven, "Önümüzde uzun bir maraton var ve bu kayıpları telafi edip hak ettiğimiz konuma geleceğiz. Vazgeçmek yok" dedi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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