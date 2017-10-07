 Özel görüştüler – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Özel görüştüler

    Özel görüştüler
    Ersun Yanal, takım kaptanı Onur ve Uğur Demirok ile özel bir görüşme yaptı. Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde Yanal, Onur ve Uğur ile defans hattında yaşanan sorunları görüşürken, 28 yaşındaki stopere hazır olması yönünde telkinde bulundu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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