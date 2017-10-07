KATAR’A GiDiYORLAR
A TAKIMDAN 16 iSiM VAR
Ülkelerinin milli takımlarında olmaları nedeniyle 11 eksiğin bulunduğu Trabzonspor'un Katar kafilesinde Onur, Esteban, Arda, Pereira, Mas, Mustafa, Uğur, Kamil Ahmet, Batuhan, Bero, Sosa, Olcay, Bongonda, Castillo, N'Doye ve Rodallega olmak üzere A takımdan 16 oyuncunun yer alacağı belirtildi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:07
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
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