 KATAR’A GiDiYORLAR – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    KATAR’A GiDiYORLAR

    KATAR’A GiDiYORLAR
    FIRTINA, Katar yolcusu... Süper Lig'e verilen milli arada yarın Katar'da özel maç oynayacak , bugün saat 11.00'de özel uçak ile Katar'a gidecek. Yarın Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Sadd takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek bordo-mavililerde ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan Uğurcan, Abdurrahim, Abdülkadir, Okay, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Durica, Kucka, Onazi ve Hubocan Katar kafilesinde yer alamayacak. Bu arada bordo-mavililer dün yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti.

    A TAKIMDAN 16 iSiM VAR
    Ülkelerinin milli takımlarında olmaları nedeniyle 11 eksiğin bulunduğu Trabzonspor'un Katar kafilesinde Onur, Esteban, Arda, Pereira, Mas, Mustafa, Uğur, Kamil Ahmet, Batuhan, Bero, Sosa, Olcay, Bongonda, Castillo, N'Doye ve Rodallega olmak üzere A takımdan 16 oyuncunun yer alacağı belirtildi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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