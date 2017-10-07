 Hedefi rekor – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Hedefi rekor

    Hedefi rekor
    Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta, ikinci yarısını Fırtına'da geçiren ve toplamda 3 gol kaydeden Olcay Şahan, bu dönem ise ilk 7 hafta sonunda aynı rakama ulaştı. 30 yaşındaki yıldız, 2012-13 sezonundaki 11 gollük kariyer zirvesini geçmeyi hedefliyor.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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