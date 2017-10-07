Hedefi rekor

Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta, ikinci yarısını Fırtına'da geçiren ve toplamda 3 gol kaydeden Olcay Şahan, bu dönem ise ilk 7 hafta sonunda aynı rakama ulaştı. 30 yaşındaki yıldız, 2012-13 sezonundaki 11 gollük kariyer zirvesini geçmeyi hedefliyor.