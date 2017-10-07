 Gol yağmuru: Ortalama 2.28 – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Gol yağmuru: Ortalama 2.28

    Gol yağmuru: Ortalama 2.28
    İLK 7 haftada 16 gol atan maç başı 2.28 gol ortalamasıyla oynadı. 7 maçta da 2 golün altına düşmeyen Fırtına; Konyaspor, F.Bahçe, Göztepe, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 2'şer, G.Birliği ve Alanyaspor karşılaşmalarında ise 3'er kez fileleri sarstı. Trabzonspor'un 14 golünün 7'sini Burak Yılmaz, 3'ünü Rodallega, 2'şer golü Kucka ile Olcay ve 1 de Onazi attı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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