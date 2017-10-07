 Gerçek kral – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Gerçek kral

    Gerçek kral

    Uzun bir aradan sonra yuvası ’a dönen Burak, attığı gollerle kısa sürede ‘1 numara’ olduğunu gösterdi

    UZUN süre sonra yuvasına dönen , ligin başlamasıyla fırtına kopardı. İlk 7 maçta 6 kez forma giyen 32 yaşındaki forvet, kasığındaki sakatlığa rağmen özveri ile mücadele ederken, attığı 7 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor. Burak, 'da 33 golle gol kralı olduğu zaman hep aynı tarz goller attığı için tartışılıyordu. Bu kez ise 'tartışmasız kral' olduğunu herkese gösteriyor.

    HER TÜRLÜ ATIYOR
    Burak, ligde attığı 7 golün, birini kafayla, ikisini penaltı ile 4'ünü de ayakla atarken, zenginlik oluşturduğunu da gösterdi. Kasığındaki sakatlık nedeniyle dinlendirilmesi gereken 'biyonik adam' Burak, Trabzon ve A Milli Takım'ın hedefleri için savaşıyor.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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