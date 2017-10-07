 Beşiktaş maçı için taraftara çağrı – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş maçı için taraftara çağrı

    Beşiktaş maçı için taraftara çağrı
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017- 2018 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak 'un baş antrenörü Zare Markovski, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. Markovski, "6'ncı adam niteliğindeki taraftarımız itici güç rolü üstlenecektir. Hayri Gür Spor Salonu dolarsa galibiyet hiç uzak değil" diye konuştu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:30
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