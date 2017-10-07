 beIN Sports’ta – Fotomaç – 07 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    beIN Sports’ta

    beIN Sports’ta
    BORDO-mavili takımın Katar'da Al Sadd takımı ile yapacağı hazırlık maçını yayınlayacak kanal belli oldu. Al Sadd-Trabzonspor hazırlık karşılaşması yarın saat 20:00'de beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar bu maçı canlı olarak takip edebilecek.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    beIN Sports’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.