beIN Sports’ta

BORDO-mavili takımın Katar'da Al Sadd takımı ile yapacağı hazırlık maçını yayınlayacak kanal belli oldu. Al Sadd-Trabzonspor hazırlık karşılaşması yarın saat 20:00'de beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar bu maçı canlı olarak takip edebilecek.