Trabzon'un provası naklen
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:24
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GIULIANO SANCISI
Toplam 5
Yorum
sedat takımı mahvettıgını kendı ağzıyla sozlemıs . su oyuncuları yerınde oynat taktık ver yeter.
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ALPER'E ALT SINIRDAN CEZA
Toplam 10
Yorum
adalet Peki ayağını uzatıpta topa vuramayan Akhisarlı oyuncuya ne yapmalı.Oda ayağını tehlikeli olarak kaldırıp Alpere doğru uzatıyor.YAZIKLAROLSUN
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ALPER'E ALT SINIRDAN CEZA
Toplam 10
Yorum
Fbli Alt sınırdan cezamı alpere ceza varmı ki pfdk ne bak çay demle
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