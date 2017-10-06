Trabzon'un provası naklen

Milli maç arasını değerlendirecek olan Trabzonspor, Katar'da bir hazırlık maçı oynayacak. Yarın Katar'a gidecek olan bordo-mavililer, pazar akşamı saat 20.00'de Katar'ın Al Sadd takımı özel karşılaşma yapacak. Ersun Yanal, Al Sadd karşısında takımın eksiklerini gidermeye çalışacak. Bu karşılaşma, bein SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.