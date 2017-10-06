 Taraftar sayısı artırma atağı – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Taraftar sayısı artırma atağı

    Taraftar sayısı artırma atağı
    Başkan Muharrem Usta, Türkiye'de takım tutan her 10 kişiden en az 1'ini Trabzonsporlu yapmak istiyor. Trabzon, İstanbul, İzmir ve Karadeniz illerinden sonra en fazla taraftarının Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde olması yönetimi harekete geçirdi. Trabzonspor'un Güneydoğu Anadolu illerinde taraftar sayısının artırılması için çalışma başlattığı belirtildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
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