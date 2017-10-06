Milli maç arası ilaç gibi geldi

Kaptan Onur'a, sakatlığı tam geçmeden oynadığı Beşiktaş derbisinden sonra lige verilen arada yoğun tedavi uygulanıyor. Başakşehir ve Alanya maçlarında oynayamayan tecrübeli eldivenin, Akhisar karşılaşmasında tamamen hazır olacağı belirtildi. Onur, "Milli arada eksiklerimizi gidereceğiz. Bu bizim için iyi bir fırsat" diye konuştu.