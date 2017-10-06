Kayıp daha çok
Süper Lig’de 7. haftayı 9 puan ile 9. sırada tamamlayan Trabzonspor, elde ettiği puandan daha çok kayıp yaşadı. Fırtına deplasmanda kazanamadı
DIŞ SAHADA GÜLEMİYOR
Trabz onsp or, bu sezon 7 maçın 3'nü evinde 4'nü ise deplasmanda oynadı. Bordo-mavililer bu sezon dış sahada kazanamadı. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi 9 puan kaybetti. Dış sahada 3 puan elde eden bordo-mavililer, evinde oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 6 puan toplayıp, 3 puan kaybetti.
ÇALIŞMA VAKTİ
Beşiktaş derbisi sonrası 3 gün izin yapan Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Isınma hareketleri ile start alan idmanda özellikle defans üzerinde duruldu.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:32
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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