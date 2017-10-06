 Kayıp daha çok – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Kayıp daha çok

    Kayıp daha çok

    Süper Lig’de 7. haftayı 9 puan ile 9. sırada tamamlayan , elde ettiği puandan daha çok kayıp yaşadı. Fırtına deplasmanda kazanamadı

    FIRTINA , Süper Lig'de bu sezon 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayabildi. 12 puan kaybeden Karadeniz ekibi elde ettiği puandan daha çok kayıp yaşayarak zirve yarışında darbe yedi. Trabzon ile 19 puanlı lider G.Saray arasında 10, 14 puanlı Beşiktaş ve Kayseri arasında ise 6 puanlık fark bulunuyor.

    DIŞ SAHADA GÜLEMİYOR
    Trabz onsp or, bu sezon 7 maçın 3'nü evinde 4'nü ise deplasmanda oynadı. Bordo-mavililer bu sezon dış sahada kazanamadı. 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi 9 puan kaybetti. Dış sahada 3 puan elde eden bordo-mavililer, evinde oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 6 puan toplayıp, 3 puan kaybetti.

    ÇALIŞMA VAKTİ
    Beşiktaş derbisi sonrası 3 gün izin yapan , Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Isınma hareketleri ile start alan idmanda özellikle defans üzerinde duruldu.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
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