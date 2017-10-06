 Joao Pereira tatilde de çalıştı – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Joao Pereira tatilde de çalıştı

    Joao Pereira tatilde de çalıştı
    SÜPER Lig'in 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından 3 günlük izne çıkan Trabzonspor'da Joao Pereira'nın tatilini çalışarak geçirdiği öğrenildi. Bordo-mavili takımda ilk 7 haftada en çok süre alan isim olan 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda özel çalışmalar yaptığı belirtildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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