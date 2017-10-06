Joao Pereira tatilde de çalıştı

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ardından 3 günlük izne çıkan Trabzonspor'da Joao Pereira'nın tatilini çalışarak geçirdiği öğrenildi. Bordo-mavili takımda ilk 7 haftada en çok süre alan isim olan 33 yaşındaki Portekizli sağ bek, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde salonda özel çalışmalar yaptığı belirtildi.