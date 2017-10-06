HENÜZ YÜZDE YÜZ DEĞİL

ARJANTİNLİ 10 numara Sosa, yüzde yüz performansını sergileyemediğini söyledi. Henüz 4 maça çıkan deneyimli oyuncu, "Takıma biraz geç katıldım. Arkadaşlarımı sahada iyi tanıdığımda gerçek performansım ortaya çıkacaktır. Milli maç arası bana yarar" dedi.