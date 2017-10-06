 Gerçek Sosa yakında – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Gerçek Sosa yakında

    Gerçek Sosa yakında
    Arjantinli 10 numara Sosa, yüzde yüz performansını sergileyemediğini söyledi. Henüz 4 maça çıkan deneyimli oyuncu, "Takıma biraz geç katıldım. Arkadaşlarımı sahada iyi tanıdığımda gerçek performansım ortaya çıkacaktır. Milli maç arası bana yarar" dedi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:21
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