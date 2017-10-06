 DURICA MEMNUN DEĞİL! – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    DURICA MEMNUN DEĞİL!

    DURICA MEMNUN DEĞİL!
    KARADENİZ ekibinin stoperdeki en önemli ismi Durica, puan kayıplarının artık sona ermesi gerektiğini söyledi. 35 yaşındaki Slovak savunmacı, "Bir galibiyetle yükselişe geçmemiz gerek. İyi oynadığımız maçlarda da puanlar kaybettik. Buna bir son vermeliyiz. Gerçekten bu sezon kadromuz kaliteli" dedi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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