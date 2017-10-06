 DEVLER PEŞİNDE – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    DEVLER PEŞİNDE

    DEVLER PEŞİNDE

    Alman devi Bayern Münih, Abdülkadir’i izlemek için Trabzon’dan izin isterken, Atletico Madrid ve Arsenal da girişimlere başladı

    'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya temsilcisi Bayern Münih'in, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile irtibata geçtiği ve bordo-mavililerle bir yazışma yaptığı öğrenildi. Ömür'ün maçlarını stadyumda izlemek isteyen Alman yetkililerin Trabzonspor'dan izin talep ettiği ve 18 yaşındaki yıldız için Trabzon'a scout ekibi göndereceği ileri sürüldü. Abdülkadir için Münih'in yanı sıra dün İspanya basınında Atletico Madrid ve Arsenal iddiası ortaya atıldı. El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre 'Türk Messi' olarak gösterilen Ömür'e Atletico'nun talip olduğu ileri sürüldü. İspanyol ekibinin Abdulkadir'i takip etmesinde oyuncunun pas kalitesi ve ileri oyun görüşünün de etkili olduğu ileri sürüldü. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, birçok kulübün genç yıldızın peşinde olduğunu doğrulamıştı.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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