 Barcelona değil Tallinn – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Barcelona değil Tallinn

    Barcelona değil Tallinn
    SÜPER Lig'e verilen milli maç arası nedeni ile 3 gün izin yaptı. Bu üç günlük izni, teknik direktör Ersun Yanal, Başkan Muharrem Usta ile birlikte eşleri de yanında Barcelona'da geçireceklerdi. Ancak Barcelona'daki referandum nedeni ile kısa ara tatilden vazgeçildi. Yanal ile Başkan Usta birlikte 3 günlük tatil için Tallinn'i tercih etti.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
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