 AL SADD MAÇI beIN SPORTS’TA – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    AL SADD MAÇI beIN SPORTS’TA

    AL SADD MAÇI beIN SPORTS’TA
    Milli maç arasını değerlendirecek olan Trabzonspor, Katar'da bir hazırlık maçı oynayacak. Yarın Katar'a gidecek olan bordo-mavililer, pazar akşamı saat 20.00'de Katar'ın Al Sadd takımı özel karşılaşma yapacak. Ersun Yanal, Al Sadd karşısında takımın eksiklerini gidermeye çalışacak. Bu karşılaşma, bein SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:50
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