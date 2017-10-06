ACİL EYLEM PLANI
Özellikle savunma hattında önemli sorunlar yaşayan ve 7 haftalık bölümde tüm maçlarda kalesinde gol gören Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu zaaflarını en aza indirmeye çalışacağı öğrenildi. Yanal'ın defans hattında yaşanan zaaflar üzerinde özel olarak durduğu, milli aranın ardından iyi bir çıkış yakalayarak camianın da yüzünü güldürecek sonuçları almayı hedeflediği belirtildi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:44
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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