 ACİL EYLEM PLANI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    ACİL EYLEM PLANI

    ACİL EYLEM PLANI
    50'nci yılı olan ve zirveyi hedeflediği 2017-18 sezonuna beklenen başlangıcı yapamayan, ilk 7 haftada 9 puan toplayarak 9'uncu sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada yara saracak. Yarın Katar'a giderek burada özel bir maç oynayacak Karadeniz ekibinde teknik direktör Ersun Yanal, bu karşılaşmada eksiklerini görme ve giderme fırsatı bulacak.

    Özellikle savunma hattında önemli sorunlar yaşayan ve 7 haftalık bölümde tüm maçlarda kalesinde gol gören 'da teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu zaaflarını en aza indirmeye çalışacağı öğrenildi. Yanal'ın defans hattında yaşanan zaaflar üzerinde özel olarak durduğu, milli aranın ardından iyi bir çıkış yakalayarak camianın da yüzünü güldürecek sonuçları almayı hedeflediği belirtildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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