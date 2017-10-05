TOP KAPMADA TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Süper Lig’de 8.5 saniye ile topu en kısa sürede geri kazanan takım... Lider G.Saray’da bu süre 9.2, Beşiktaş’ta 9.6 saniye

Trabzonspor, Süper Lig'in topu en kısa sürede geri kazanan takımı oldu... Bordo-mavili takım, maçlarda kaptırdığı topu ortalama 8.5 saniye içerisinde geri kazanıyor. Fırtına'nın ardından 8.7 saniye topu geri kazanma süresiyle Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.Ligin sürpriz takımlarından Kardemir Karabükspor 9 saniye ile üçüncü sırada. Lider Galatasaray ise kaptırdığı topu rakipten 9.2 saniye içinde geri kazanabildi. İkinci sıradaki Beşiktaş'ın topu geri kazanma süresi ise 9.6 saniye. Trabzon'un bu istatistiği Ersun Yanal'ın başarısı olarak yorumlandı.