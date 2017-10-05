 SON YETENEK ABDURRAHİM – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    SON YETENEK ABDURRAHİM

    SON YETENEK ABDURRAHİM
    Trabzon'da Asbaşkan , alt yapıdan yeni isimlerin geleceğini belirterek, "Abdurrahim Dursun var mesela. Sol bek. Onun da geleceğini söyleyebilirim" dedi. Çubukçu, "İlk 7 haftada fikstür zordu. B.Şehir, Beşiktaş, Göztepe, F.Bahçe deplasmanlarının 3'ünden puan aldık. Seri yakalayıp tırmanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:35
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