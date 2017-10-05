SIRA DEFANSTA

Trabzonspor'da gol sıkıntısı aşılırken bu kez savunma açık verdi. Ligin ilk 7 haftasında 16 gol atan bordo-mavili takım hücumda son 13 sezonun en iyi grafiğini yakalamıştı. Ancak Fırtına, aynı başarısını defansa taşıyamadı. Karadeniz ekibi ilk 7 haftada kalesinde 15 gol görerek, ligde en çok gol yiyen 4 takımdan birisi oldu. Trabzonspor'dan daha fazla gol yiyen takımlar sadece 17. sıradaki Osmanlıspor (17 gol) ile son sıradaki Gençlerbirliği (16 gol) oldu. Alanya da kalesinde Trabzonspor gibi 15 gol gördü. Teknik direktör Ersun Yanal, savunmadaki sıkıntıları lige verilen milli maç arasında çözmeye çalışacak.



ÖZEL İDMAN YAPTIRACAK

Tecrübeli teknik adamın antrenmanlarda bu konuda özel çalışmalar yaptıracağı öğrenildi. Bordomavili camiada, "Takım hücumda iyi... Geçen seneki gibi gol sorunu yaşanmıyor. Aksine içerde, dışarda skor buluyoruz. Sıkıntı savunmada. Çok kolay gol yiyoruz. Defans da düzelirse zirve ile aradaki puan farkı kapanır" görüşü hakim.

İDEAL 11'İ BULAMADI

Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümde 9 puan toplayabilen Trabzonspor 7 maça da farklı 11'ler ile çıktı. Teknik direktör Ersun Yanal sakatlıklar, cezalılar ve oyuncuların form durumu

nedeniyle ideal kadroyu yakalayamadı. Deneyimli çalıştırıcı her hafta bir önceki maçın kadrosundan en az bir oyuncuyu değiştirdi.

DERBİDE 5 FARKLI İSİM

İlk haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11'i ile 7'nci haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasının 11'inde 5 farklı oyuncu yer aldı. İlk hafta 11'de olan Durica, Pereira, Okay, Olcay, Kucka ve Burak yerlerini korurken, ilk hafta 11'de sahaya çıkan Esteban, Mas, Uğur, Bongonda ve Yusuf, Beşiktaş karşılaşmasına kulübede başladı.

TEK BANKO PEREİRA

Ersun Yanal, 5 oyuncuya 7 haftada da görev verdi. Joao Pereira 630 dakika, Juraj Kucka 624 dakika, Olcay Şahan 596 dakika, Okay Yokuşlu 595 dakika ve Yusuf Yazıcı 494 dakika sahada kalarak, tecrübeli hocanın vazgeçmediği isimler oldu. Tüm maçlarda 90 dakika görev yapan tek futbolcu ise Portekizli sağ bek Joao Pereira oldu.

DURİCA FORMSUZ

Defansın en tecrübeli ismi Jan Durica geçen sezonu aratıyor. 35 yaşındaki Slovak stoperin forma giydiği 5 maçta Trabzonspor 12 gol yedi. Bu maçların sadece 1'i kazanıldı. 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşandı.



KALE HİÇ KAPANMADI

Bordo-mavililer ligdeki 7 maçta da kalesini kapatamadı. Konya ve Gençlerbirliği maçlarında 1'er gol yiyen takım, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş mücadelelerinde 2'şer gole engel olamadı. Göztepe deplasmanında kalesinde 3 gol gören Fırtına, Alanya'dan ise tam 4 gol yedi.