 Olağan Divan Genel Kurulu 21 Ekim’de – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Olağan Divan Genel Kurulu 21 Ekim’de

    Olağan Divan Genel Kurulu 21 Ekim’de
    'un 40. Olağan Divan Genel Kurul toplantısı 21 Ekim 2017 günü saat 10.00'da Trabzonspor Ziyabey Tesisleri lokalinde çoğunluk aranarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 28 Ekim 2017 tarihinde saat 13.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde yapılacak. Genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetleme kurulunun denetleme raporları üyelere okunacak.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:47
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