'MESSİ' TADINDA ABDÜLKADİR

Yanal’ın yeni prensi Abdülkadir Ömür, Beşiktaş derbisinde hücumda 26’da 18 pas isabeti yakaladı, bir de asist yaptı...

Abdülkadir Ömür'ün Beşiktaş karşısındaki gösterdiği performans teknik heyetin yüzünü güldürdü. Genç oyuncu, İstanbul'daki karşılaşmada yüzde 72 pas isabet oranı yakaladı. Asıl başarıyı ise hücumda gerçekleştirdi. Attığı 26 hücum pasından 18'inde başarı sağlayarak takımının ürettiği gol pozisyonlarında başrolde yer aldı. İki tane kilit pası veren Abdülkadir'in bir asisti ise golle (Olcay Şahan) sonuçlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın genç öğrencisi için yakın çevresine, "Topla hücuma çıkışları gibi pas oyunu konusunda da kendisini geliştirirse önemli bir yıldız olabilir" dediği belirtildi.