 Filistin takımı: RÜYADA GiBiYiZ – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Filistin takımı: RÜYADA GiBiYiZ

    Filistin takımı: RÜYADA GiBiYiZ
    Trabzonspor, Filistin 2. Ligi'nde mücadele eden Burc El Lak Lak Futbol Takımı'na kamp yapması için Şenol Güneş Kompleksi'ndeki tesislerini açtı. Takımın konaklama ve ulaşım ihtiyacını da bordo-mavili takım karşılıyor. Tesisler ve stadyum direktörü Emrah Tok, "Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Aramızda güzel bin köprü kuruldu" derken, Burc El Lak Lak Yöneticisi Nasır Gays da, "Trabzonspor'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi çok iyi ağırlıyorlar. Rüyada gibiyiz" diye konuştu.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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