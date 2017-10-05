 BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

    BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

    ’yı isteyen takımların Monaco, Bayern, A.Madrid olduğu belirtildi. Yazıcı için kapı 20 milyon euro’dan açılacak

    'un genç yeteneği bu sezon da başarılı çizgisini sürdürürken, peşindeki takımların sayısı da artmaya başladı. Başkan Muharrem Usta önceki gün, "Yusuf'a Avrupa'nın 3 takımından ciddi teklifler var" demişti. O kulüplerden birinin Monaco olduğu ortaya çıkmıştı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Bayern ve Atletico Madrid'in de Yusuf'u izlediğini açıkladı. Üç takımın, devre arasında teklif yapacağı belirtiliyor. Başkan Usta, Yusuf ve Abdülkadir'i şimdilik satmayacaklarını söylese de istenecek bonservis bedelinin en az 20 milyon euro olacağı dile getirildi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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