 Başımız sağolsun – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Başımız sağolsun

    Başımız sağolsun
    , Hakkari'deki saldırıda şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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