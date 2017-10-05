 Al Sadd ile hazırlık maçı – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Al Sadd ile hazırlık maçı

    Al Sadd ile hazırlık maçı
    Fırtına, milli maçlar nedeni ile lige verilen arada Katar'da özel maç oynayacak. 7 Ekim Cumartesi günü özel uçak ile Katar'a gidecek olan bordo-mavililer, 8 Ekim Pazar günü Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Sadd takımı ile karşı karşıya gelecek. , maçtan sonraki gün Trabzon'a dönerek Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:55
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