 Akhisar için start veriliyor – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Akhisar için start veriliyor

    Akhisar için start veriliyor
    Beşiktaş derbisinin ardından 3 günlük izne çıkan 'da mini tatil sona erdi... Bordomavili takım, bu akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak, Süper Lig'in 8. haftasında Teleset Mobilya Akhisar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Antrenman 19.00'da başlayacak.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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