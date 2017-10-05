 7 HAFTADA 7.7 MiLYON TL – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    7 HAFTADA 7.7 MiLYON TL

    7 HAFTADA 7.7 MiLYON TL
    Süper Lig'de 7 maçta 9 puan toplayan , TFF'den 7.7 milyon lira gelir elde etti. TFF'nin galibiyete 2.2 milyon lira, beraberliğe ise 1.1 milyon lira verdiği maddi destekten Fırtına, 2 galibiyetle 4.4 milyon lira, 3 beraberlikle 3.3 milyon lira aldı. Bordo-Mavililer, kasasına toplamda 7 milyon 700 bin lira koydu.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:03
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