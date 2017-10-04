YANAL'IN VAZGEÇİLMEZİ
Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncusu Joao Pereira oldu. Portokezli oyuncu bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 7 maçın tamamında forma giyen tem isim oldu.
Trabzonspor teknik direktör Ersun Yanal, ilk 7 haftada 23 futbolcuya forma şansı verdi. Genç oyuncular Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Batuhan Artarslan ve Kamil Ahmet Çörekçi, takımda henüz forma şansı bulamayan isimler oldu.
En çok süre Pereira'nın
Bordo mavililerde Joao Pereira 630 dakika ile takımda formayı en çok ıslatan isim olurken bu oyuncuyu 624 dakika ile Kucka takip etti. Olcay Şahan 596, Okay Yokuşlu 595, Mas 540, Yusuf Yazıcı 494, Burak Yılmaz 468, Durica 450, Sosa ve Onur 360, Uğur Demirok 300, Abdulkadir Ömür 288, Esteban 226, Mustafa Akbaş 180, Bero 167, Bongonda ve Rodallefa 129, Onazi 105, Hubocan 90, N'Doye 88, Uğurcan Çakır 45, Volkan Şen 38 ve Castillo 27 dakika forma giyen isimler oldu.
Trabzonspor ilk yarı hem atıyor hem yiyor
Trabzonspor bu sezonun en erken golünü 5. dakikada Burak Yılmaz'ın ayağından Fenerbahçe kalesine gönderdi. En erken golünü ise kalesinde 3. dakikada Atiker Konyaspor'dan gördü. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 16 gol atıp, 15 gol yiyen Karadeniz ekibi attığı 16 golün 9'nu ilk yarıda atarken, 7 golü ise ikinci yarılarda attı. Trabzonspor kalesinde gördüğü 15 golün 8'ni ilk yarıda, 7'sini ise ikinci yarıda yedi. Bordo-mavililer bu sezonun en gollü maçını ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşadı. 7 golün atıldığı müsabakada 3 golü rakip filelere gönderen Trabzonspor kalesinde ise 4 gol gördü.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:57
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NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
satir negredo cenk in iyi formundan dolayi su anda 2. santrafor.Lig basindan beri kac macta kac dakika oynadi ki hemen bileti kestin
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BEN ARFA İÇİN AÇIKLAMA
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Daha fazla para harcamanın anlamı olması için , takımın şampiyonluk havasına girmesi lazım ama taraftarlar olarak o havayı görmüyoruz.
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NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
carsi09 celal efendi kendi zamaninda tek bir müsbet icraatin yok simdi kenarda firsat bekle sürekli besiktasa salla. biraz daha bekleseydin
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