 U21’de 3 büyük takımı solladı – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    U21’de 3 büyük takımı solladı

    U21’de 3 büyük takımı solladı
    Fırtına, 4 büyükler arasında U21 Ümit Milli Takımı'na da en çok oyuncu veren takım oldu. 2019 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçlarında mücadele eden takıma 3 futbolcu gönderen (Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Abdurrahim Dursun) Trabzon; Altınordu'nun (4) ardından Bursa ile birlikte 2. sırada yer aldı. F.Bahçe ile Beşiktaş 1'er futbolcu gönderirken, G.Saray'dan oyuncu yer almadı.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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