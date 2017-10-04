U21’de 3 büyük takımı solladı

Fırtına, 4 büyükler arasında U21 Ümit Milli Takımı'na da en çok oyuncu veren takım oldu. 2019 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçlarında mücadele eden takıma 3 futbolcu gönderen (Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Abdurrahim Dursun) Trabzon; Altınordu'nun (4) ardından Bursa ile birlikte 2. sırada yer aldı. F.Bahçe ile Beşiktaş 1'er futbolcu gönderirken, G.Saray'dan oyuncu yer almadı.