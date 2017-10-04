Trabzonspor Katar yolcusu
Trabzonspor lige verilen milli arada Katar'ın Al Sadd takımıyla hazırlık maçı yapacak.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de Finlandiya'da oynayacağı maçlar için lige verilen arada Trabzonspor, Katar'ın Al Sadd takımıyla özel maç yapacak.
Beşiktaş maçının ardından 3 gün izin yapan olan bordo-mavililer, yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. Bordo-mavililer hazırlık müsabakası için 7 Ekim Cumartesi günü Katar'a gidecek. 8 Ekim Pazar günü oynanacak olan özel maç sonrası 9 Ekim Pazartesi günü Trabzon'a dönecek olan Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Beşiktaş maçının ardından 3 gün izin yapan olan bordo-mavililer, yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. Bordo-mavililer hazırlık müsabakası için 7 Ekim Cumartesi günü Katar'a gidecek. 8 Ekim Pazar günü oynanacak olan özel maç sonrası 9 Ekim Pazartesi günü Trabzon'a dönecek olan Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
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kiskanmis belli ki ridvan gsyi kiskanmis. fb dusunce sozlu ataga gecti
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Toplam 3
Yorum
aykut 101 harca harca bitmez .senin saçma oyuncu seçimlerin,korkak futbol anlayışın,cahil söylemlerin bu takımı ne hallere düşürecek daha bakalım
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