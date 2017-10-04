 Trabzonspor Katar yolcusu – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor Katar yolcusu

    Trabzonspor Katar yolcusu

    Trabzonspor lige verilen milli arada Katar'ın Al Sadd takımıyla hazırlık maçı yapacak.

    A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de Finlandiya'da oynayacağı maçlar için lige verilen arada Trabzonspor, Katar'ın Al Sadd takımıyla özel maç yapacak.

    Beşiktaş maçının ardından 3 gün izin yapan olan bordo-mavililer, yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. Bordo-mavililer hazırlık müsabakası için 7 Ekim Cumartesi günü Katar'a gidecek. 8 Ekim Pazar günü oynanacak olan özel maç sonrası 9 Ekim Pazartesi günü Trabzon'a dönecek olan Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:46
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