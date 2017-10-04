ONUR'A YARADI

Kaptan Onur, sakatlığı tam geçmeden oynadığı Beşiktaş derbisinden sonra lige verilen arada yoğun tedavi uygulanıyor. Tecrübeli eldivenin, Akhisar karşılaşmasına kadar tamamen hazır olacağı belirtildi. Onur, Başakşehir ve Alanya maçlarında oynamamıştı.