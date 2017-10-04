 ONUR'A YARADI – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    ONUR'A YARADI

    ONUR'A YARADI
    Kaptan Onur, sakatlığı tam geçmeden oynadığı Beşiktaş derbisinden sonra lige verilen arada yoğun tedavi uygulanıyor. Tecrübeli eldivenin, Akhisar karşılaşmasına kadar tamamen hazır olacağı belirtildi. Onur, Başakşehir ve Alanya maçlarında oynamamıştı.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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