 Olcay 5 gole katkı yaptı – Fotomaç – 04 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Olcay 5 gole katkı yaptı

    Olcay 5 gole katkı yaptı
    Trabzonspor'da Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7 maçta 596 dakika süre alan Olcay Şahan, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyarak skora katkıda bulundu. 2016-17 sezonunda 17 maçta 1 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Olcay, bu sezon ise 5 maçta 5 gole katkıda bulunarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. 30 yaşındaki orta saha, "İstediğimiz sonuçları henüz alamadık ama yükselişe geçeceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcay 5 gole katkı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.