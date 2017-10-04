Olcay 5 gole katkı yaptı

Trabzonspor'da Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7 maçta 596 dakika süre alan Olcay Şahan, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyarak skora katkıda bulundu. 2016-17 sezonunda 17 maçta 1 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Olcay, bu sezon ise 5 maçta 5 gole katkıda bulunarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. 30 yaşındaki orta saha, "İstediğimiz sonuçları henüz alamadık ama yükselişe geçeceğiz" ifadesini kullandı.