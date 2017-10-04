MİLLİ TAKIM SEVİNCİ

Trabzonspor, Türkiye A Milli Takımı’na 4 futbolcuyla en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Okay, Yusuf, Volkan ve Burak ay-yıldızlı takımın kadrosuna alındı

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna toplamda 29 futbolcu davet edilirken, A Milli Takım'a 4 futbolcu gönderen Trabzonspor bu alanda zirvede yer aldı. Teknik direktör Lucescu tarafından belirlenen aday kadroda Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen ve Burak Yılmaz olmak üzere 4 isim buldu.



BÜYÜKLERDEN 3'ER İSİM

Başakşehir, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'tan 3'er, Dortmund'dan 2, Bursaspor, Konyaspor, Göztepe, Barcelona, Villarreal, Düsseldorf, Freiburg, Roma, Celta Vigo, Wolfsburg ve Milan'dan ise 1'er oyuncu yer aldı.