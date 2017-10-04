MİLLİ TAKIM SEVİNCİ
Trabzonspor, Türkiye A Milli Takımı’na 4 futbolcuyla en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Okay, Yusuf, Volkan ve Burak ay-yıldızlı takımın kadrosuna alındı
BÜYÜKLERDEN 3'ER İSİM
Başakşehir, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'tan 3'er, Dortmund'dan 2, Bursaspor, Konyaspor, Göztepe, Barcelona, Villarreal, Düsseldorf, Freiburg, Roma, Celta Vigo, Wolfsburg ve Milan'dan ise 1'er oyuncu yer aldı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:11
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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