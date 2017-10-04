 MİLLİ TAKIM SEVİNCİ – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    MİLLİ TAKIM SEVİNCİ

    MİLLİ TAKIM SEVİNCİ

    Trabzonspor, Türkiye A Milli Takımı’na 4 futbolcuyla en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Okay, Yusuf, Volkan ve Burak ay-yıldızlı takımın kadrosuna alındı

    A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna toplamda 29 futbolcu davet edilirken, A Milli Takım'a 4 futbolcu gönderen Trabzonspor bu alanda zirvede yer aldı. Teknik direktör Lucescu tarafından belirlenen aday kadroda Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen ve Burak Yılmaz olmak üzere 4 isim buldu.

    BÜYÜKLERDEN 3'ER İSİM
    Başakşehir, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'tan 3'er, Dortmund'dan 2, Bursaspor, Konyaspor, Göztepe, Barcelona, Villarreal, Düsseldorf, Freiburg, Roma, Celta Vigo, Wolfsburg ve Milan'dan ise 1'er oyuncu yer aldı.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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