 LİGİN EN HIRÇINI TRABZONSPOR – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    LİGİN EN HIRÇINI

    LİGİN EN HIRÇINI TRABZONSPOR
    Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 26 sarı kart gören , yine 26 sarı kartlı Başakşehir ile birlikte ligin en hırçın takımı durumunda. Son olarak Beşiktaş derbisinde 4 sarı çıkan bordo- mavilileri, 25 sarı kart gören Karabük ve 23 sarı, 1 kırmızı kart gören Konyaspor izliyor. 6 haftalık bölümde 11 sarı kart gören Alanya ise ligde en az kart gören ekip oldu.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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