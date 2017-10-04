 Her maç oynamak isterim – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Her maç oynamak isterim

    Her maç oynamak isterim
    Fırtına'nın orta saha oyuncusu , pimi çekilmiş bomba gibi... 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, "Bana görev verildiği anda en iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Beşiktaş derbisinde de aynısını yaptım. Bundan sonra artık her maçta forma giymek, takımıma destek olmak istiyorum. Umarım hocam görev verir" ifadesini kullandı.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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