GOLÜM NASILDI

Fırtına'da Kolombiyalı Rodallega, Beşiktaş'a attığı golün nasıl olduğunu arkadaşlarına sordu. Pepe ile çıktığı hava topunda meşin yuvarlığı filelere gönderen ancak rakibi ile çarpışıp bir süre baş dönmesi yaşayan Rodallega kaleye giden topu bile net olarak görememişti. Karşılaşmanın ardından arkadaşlarına attığı golün nasıl olduğun soran 32 yaşındaki forvetin "Mükemmel" cevabını aldığı ve keyfinin yerine geldiği öğrenildi.