 FIRSAT KAÇIRDIK – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    FIRSAT KAÇIRDIK

    FIRSAT KAÇIRDIK
    Sezon başında Milan'dan transfer edilen , ilk 6 haftalık bölümde 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Ersun Yanal'ın 'önemli bir futbolcu' diye övdüğü 30 yaşındaki Slovak ön libero, "Beşiktaş derbisinde büyük fırsat kaçırdık. Sahada futbolun doğrularını yaptık ama şanssızlık nedeniyle kazanamadık. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olmalıydık" açıklamasını yaptı.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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