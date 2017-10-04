 FİLİSTİN TAKIMI TRABZON’DA – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    FİLİSTİN TAKIMI TRABZON’DA

    FİLİSTİN TAKIMI TRABZON’DA
    Filistinli spor heyeti, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti. Burj Al-Lak Lak Derneği Başkanı Nasser Ghaith ve beraberindekileri makamında ağırlayan Gümrükçüoğlu, mutluluk yaşadığını söyledi. Ghaith, Filistin 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Burj Al-Lak Lak Kulübü futbol takımının Trabzonspor'un tesislerinde kamp yaptığını belirterek, buna olanak sağlayan ilgililere teşekkür etti.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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