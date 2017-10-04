 DAHA İYİ OLACAĞIZ – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    DAHA İYİ OLACAĞIZ

    DAHA İYİ OLACAĞIZ

    Alanyaspor yenilgisinin ardından hedef adam haline gelen ve Beşiktaş derbisinin son şansı olduğu konuşulan Yanal, gelecekten umutlu.

    İyi ve kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, lige verilen arada defansif zaafları gidermek için çalışacaklarını söyledi. Bordo-mavili hoca, "Trabzonspor yememesi gereken golleri yememeli. Bunun üzerine lige verilen arada çalışmalar ve arayışlar devam edecek. Takımın savunmasıyla ilgili olarak gelişmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ancak bu takım ilerleyen haftalarda çok daha iyi noktalara gelecek" diye konuştu.

    EN KÖTÜ DÖNEMi
    GEÇEN sezon Trabzonspor yönetiminin yeniden yapılanma planlamasıyla takımı emanet ettiği, bu sezon da şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı teknik direktör 'ın ilk 7 haftalık performansı hayal kırıklığı oldu. Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanda kalması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bordo-mavili takımın ligin hemen başında lider ile arasındaki puan farkını 10 çıkarması da krediyi tüketti. Yanal, 3. defa geldiği Trabzonspor'daki en kötü dönemini yaşıyor.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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