DAHA İYİ OLACAĞIZ
Alanyaspor yenilgisinin ardından hedef adam haline gelen ve Beşiktaş derbisinin son şansı olduğu konuşulan Yanal, gelecekten umutlu.
EN KÖTÜ DÖNEMi
GEÇEN sezon Trabzonspor yönetiminin yeniden yapılanma planlamasıyla takımı emanet ettiği, bu sezon da şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 7 haftalık performansı hayal kırıklığı oldu. Süper Lig'in ilk 7 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanda kalması büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Bordo-mavili takımın ligin hemen başında lider ile arasındaki puan farkını 10 çıkarması da krediyi tüketti. Yanal, 3. defa geldiği Trabzonspor'daki en kötü dönemini yaşıyor.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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