 CASTILLO MÜTHİŞ DÖNDÜ – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    CASTILLO MÜTHİŞ DÖNDÜ

    CASTILLO MÜTHİŞ DÖNDÜ

    Trabzonspor'da sakatlığı geçmesine rağmen haftalardır taraftarların 'neden oynatılmaz?' diye sorduğu Fabian , nihayet sahalara döndü

    Geçen sezon takımı üçüncü bölgeye en hızlı taşıyan isimlerden olan , bu sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisinde 64. dakikada Olcay Şahın'ın yerine oyuna dahil oldu ve oynadığı futbolla kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

    Oyuna girdikten sonra kendisini hissettiren ve Beşiktaş savunmasına zor anlar yaşatan Castillo, 3 kez takımına gol pozisyonu hazırladı. Kolombiyalı oyuncu 3 kez adam geçme girişiminde başarılı olurken teknik direktör Ersun Yanal'a da performansıyla göndermede bulunmuş oldu. Sahada fark yaratan Fabian Castillo, "Bu takımda ben oynarım" mesajını net bir şekilde verdi. Bordo- mavili taraftarlar da "Castillo varsa sahada olmalı" yorumunu yaptı.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
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