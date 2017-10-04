Çalışmaktan yorulmayız

Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalarda ısrarla stoperde görevlendirdiği Okay Yokuşlu, iddialı açıklamada bulundu. Okay, "Biz yeni olmasına rağmen iyi ve güçlü bir ekibiz" derken, taraftarlara da şu mesajı verdi: "Sizin desteğinizle çok daha iyi olacağız. İnanıyorum ki biz çalışmaktan yorulmayacağız, siz de bizi desteklemekten... Çok önemli başarıların altına imza atacağımızdan eminim."