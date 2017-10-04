'ANADOLU'YU BESLEDİK'

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "İlk 7 haftada Anadolu'yu besledik ama takım bundan sonrası için bize çok iyi ışık veriyor" dedi. beIN Sports'a konuşan Usta, "Savunmadaki zaaflarımızı ortadan kaldırmak için teknik heyetimiz çalışıyor. Yıldızlarımız Yusuf ve Abdülkadir için de Avrupa'nın üç kulübünden ciddi teklif var. Ama onlar daha yolun başında satmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.