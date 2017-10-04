 63 maçta 23 galibiyet – Fotomaç – 04 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    63 maçta 23 galibiyet

    63 maçta 23 galibiyet
    6 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu 665 günü geride bıraktı. Bordo-mavili takım, Usta yönetimi seçildikten sonra 7 Aralık'ta ligde Eskişehirspor sınavı ile başlayan 62 maçlık dönemde 23 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı. Trabzonspor söz konusu dönemde sportif bir başarı elde edemedi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    63 maçta 23 galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.