63 maçta 23 galibiyet

6 Aralık 2015'te göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu 665 günü geride bıraktı. Bordo-mavili takım, Usta yönetimi seçildikten sonra 7 Aralık'ta ligde Eskişehirspor sınavı ile başlayan 62 maçlık dönemde 23 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı. Trabzonspor söz konusu dönemde sportif bir başarı elde edemedi.