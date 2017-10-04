13 YILIN EN İYİSİ
7 maçta 9 puan toplayabilen ve 9. sırada yer alarak hedeflediği yerin uzağında kalan Fırtına, gol atmada ise başarılı. Bordo mavililer 16 golle 13 sezonun zirvesine çıktı
5 FUTBOLCU FİLELERİ SARSTI
Trabzonspor, Süper Lig'de 2004-2005 sezonunun ilk 7 haftasında 18 gol kaydetmişti. Bordo-mavililer, 2005-06'da 9, 2006-07'de 10, 2007-08'de 10, 2008-09'da 11, 2009-10'da 15, 2010-11'de 13, 2011-12'de 11, 2012-13'te 6, 2013-14'te 6, 2014-15'te 9, 2015-16'da 8, 2016-17'de 10, 2017-18'de 16 gol attı. Trabzonspor'da ilk 7 haftada 5 futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Bordo- mavili takımda Burak 7, Rodallega ve Olcay 3'er, Kucka 2, Onazi ise 1 gol attı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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