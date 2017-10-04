13 YILIN EN İYİSİ

7 maçta 9 puan toplayabilen ve 9. sırada yer alarak hedeflediği yerin uzağında kalan Fırtına, gol atmada ise başarılı. Bordo mavililer 16 golle 13 sezonun zirvesine çıktı

Süper Lig'de ilk 7 haftada rakip filelere 16 gol gönderen Trabzonspor, son 13 sezonun en skorer dönemini yaşıyor. Ligde 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ve topladığı 9 puanla 9. sırada yer alarak hedeflediği yerin uzağında bulunan bordo-mavililer, attığı gol bakımından ise başarılı bir grafik ortaya koydu. Karadeniz ekibi; Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 2'şer, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında da 3'er gol kaydetti. Bordomavililer, böylelikle oynadığı 7 maçın tamamında da gol kaydederken, bir maçta en az 2 kez rakip fileleri havalandırdı.



5 FUTBOLCU FİLELERİ SARSTI

Trabzonspor, Süper Lig'de 2004-2005 sezonunun ilk 7 haftasında 18 gol kaydetmişti. Bordo-mavililer, 2005-06'da 9, 2006-07'de 10, 2007-08'de 10, 2008-09'da 11, 2009-10'da 15, 2010-11'de 13, 2011-12'de 11, 2012-13'te 6, 2013-14'te 6, 2014-15'te 9, 2015-16'da 8, 2016-17'de 10, 2017-18'de 16 gol attı. Trabzonspor'da ilk 7 haftada 5 futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Bordo- mavili takımda Burak 7, Rodallega ve Olcay 3'er, Kucka 2, Onazi ise 1 gol attı.



